PodcastPodcast | Land of Infusion

Tipp: „Land of Infusion“

Eine Krebsdiagnose nimmt man nicht auf die leichte Schulter — und lustig ist sie schon mal gar nicht. Das sieht auch Max Lotter so, der im April 2021 die Diagnose „Leukämie“ bekommen hat und dessen Leben sich daraufhin schlagartig verändert. Was folgt, ist eine Chemotherapie und lange Wochen im Krankenhaus. Davon erzählt Max im Podcast „Land of Infusion“ — und zwar überraschend humorvoll.

Ab Tag eins war mir klar: Es gibt keine Alternative, als diesem blöden Krebs mit einem Roundhouse-Kick feierlich in seinen Hintern zu treten. Max Lotter, Host von „Land of Infusion“

Dieser Podcast bringt einen oft zum Schmunzeln — doch genauso lässt er einem an vielen Stellen Tränen in die Augen steigen. Max erzählt von Sorgen, die er sich wegen der Leukämie macht, von der Unterstützung durch seine Freundin, seinen Freundeskreis und die Familie. Und von erfolgreichen Typisierungsaktionen der DKMS, die er nach der Therapie zusammen mit seinem Arbeitgeber organisiert hat. Max hat alle Erfahrungen aus seiner Zeit während der Therapie in einem kleinen Notizbuch festgehalten. Im Podcast gibt er Einblicke in seine Reise durch die Chemotherapie: in die schlechten Tage und seinen Umgang mit ihnen — und in die guten Tage, die er unter anderem in einem Schrebergarten verbringt.

