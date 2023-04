PodcastPodcast | Legion

Tipp #6: „Legion. Hacking Anonymous“

Anfang 2022 wendet sich das Hacker-Kollektiv „Anonymous“ mit einer Kriegserklärung direkt an den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Aber wer steckt hinter der berühmten Maske? Wer ist Anonymous eigentlich heute? Können Hackerinnen und Hacker tatsächlich einen Krieg verändern? Und wissen sie überhaupt, was sie da tun? Um diese Fragen zu beantworten, reist das Team um Keshrau Behroz quer durch Europa — von Deutschland in die Schweiz, nach Großbritannien, in die Ukraine und nach Warschau in Polen. Im Gespräch mit einzelnen Hackern und verschiedenen Quellen versucht das Team, ein weltweit agierendes Netzwerk zu enttarnen.

In diesem Podcast erzählen wir die Geschichte eines kometenhaften Aufstiegs. Die Geschichte von Anonymous ist eine von Rebellion, mit viel Witz. Eine Geschichte voller genialer Einfälle und, ja, auch ein paar Verbrechen. Es geht um verdeckte Operationen, Spion*innen und die Ausspionierten. Khesrau Behroz, Host von „Legion. Hacking Anonymous“

