PodcastPodcast | Lubi – Ein Polizist stürzt ab

„Lubi – ein Polizist stürzt ab“: Erst Verbrecherjagd, dann Anklagebank

Im Spätsommer 2019 fährt der Journalist Nino Seidel zu einem Prozess nach Berlin, eine international agierende Autoschieberbande ist angeklagt. Mit auf der Anklagebank sitzt Rolf L. alias Lubi, ein ehemaliger Drogenfahnder. Und dessen Geschichte lässt den Reporter nicht los. Er versucht, Kontakt aufzunehmen — und tatsächlich meldet sich der Polizist über seinen Anwalt zurück. Er ist bereit zu einem Treffen und erzählt Nino Seidel die Geschichte seines Absturzes. Daraus entsteht der Podcast „Lubi — ein Polizist stürzt ab“.

Ich frag’ mich schon, wie man das schafft. Dienst zu schieben und parallel zu koksen. Für ein paar Jahre sieht es so aus, als könnte Lubi beides sein — erfolgreicher Drogenfahnder und Abhängiger zugleich. Nino Seidel, Host von „Lubi“

In fünf Episoden plus Bonus-Folge hört ihr Lubis Geschichte. Wie er als Drogenfahnder im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg Dealer hochgenommen und seine Kokainsucht geheim gehalten hat. Wie er einen Dienstunfall hatte, und wie er als Fahrer in eine Autoschieberbande hineingeraten und am Ende in der Untersuchungshaft gelandet ist. „Lubi“ ist eine Produktion von Studio Bummens und dem SWR. Aktuell wird Lubis Karriere verfilmt. Am 9. Oktober erscheinen sowohl eine Dokumentation als auch ein Spielfilm über und mit Lubi in der ARD-Mediathek und werden im Ersten ausgestrahlt.

