PodcastPodcast | mal angenommen

Tipp: „mal angenommen“

Die Zukunftsszenarien, die die Korrespondenten und Korrespondentinnen aus dem ARD-Hauptstadtstudio Berlin im Podcast „mal angenommen“ entwerfen, sind kein willkürlicher Blick in die Glaskugel. Hier werden politische Ideen in die Zukunft weiter gedacht und am Ende als Best Case und Worst Case gegenüber gestellt. Was wäre zum Beispiel, wenn die Bahn immer pünktlich käme?

Im besten Fall können sich alle auf die Bahn verlassen. Wer einen Termin hat, kommt auf jeden Fall pünktlich an. Bahn fahren wird entspannter, weil sich keiner mehr Sorgen machen muss, den Anschlusszug zu verpassen. – Im schlechtesten Fall gibt es nicht genug Personal, das sich um die nötigen Bauarbeiten kümmert. Der Start des Deutschland-Takts klappt auch 2030 noch nicht. Und, weil immer mehr Autos schon autonom fahren, sind die Menschen lieber mit dem Auto unterwegs. Gabor Halasz und Birthe Sönnichsen, Hosts von „mal angenommen“

Neben realistisch klingenden Szenarien wie eine immer pünktliche Bahn, KI-Roboter in der Medizin oder ein generelles Tempolimit, diskutiert das Team auch darüber, was passieren würde, wenn wir auf Aliens träfen, wann Menschen zum Mars fliegen werden oder wie wir das Wetter beeinflussen könnten. Auch wenn diese Szenarien zunächst abwegig klingen, gibt es schon Pläne und Forschungsteams, die daran arbeiten, dass sie Wirklichkeit werden. Welches Zukunftsszenario tatsächlich war wurde, nachdem es in „mal angenommen“ ausgemalt wurde, hört ihr im „PodcastPodcast“.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.