PodcastPodcast | Max & Anna Zimt – Geschichten einer offenen Beziehung

„Max & Anna Zimt — Geschichten einer offenen Beziehung“: Alles eine Frage der Kommunikation

Anna Zimt und ihr Mann Max sind seit 19 Jahren ein Paar und seit elf Jahren polygam. Das heißt: In ihrer offenen Ehe haben sie nicht nur miteinander Sex, sondern auch mit anderen Menschen. Nach einer kurzen Phase, in der die beiden getrennt waren, haben sie gemerkt: Auf die Vorteile des Single-Lebens, diese Aufregung bei den ersten Dates mit einer neuen Person wollen sie nicht verzichten. Aber sie wollen trotzdem zusammen sein. Also haben sie ihre Beziehung geöffnet.

In ihrem Podcast „Max & Anna Zimt — Geschichten einer offenen Beziehung“ teilen sie ihre Erfahrungen als nicht-monogam lebendes Paar. Was die beiden am meisten üben müssen: Ihre Bedürfnisse zu reflektieren und klar zu kommunizieren. Denn mit einer steigenden Anzahl an Sexualpartnern und -parterinnen steigt auch das Potenzial für Missverständnisse.

Wir sollten uns noch mehr angewöhnen, in Streits nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu gucken: Worum geht es eigentlich wirklich? Max, Co-Host von „Max & Anna Zimt – Geschichten einer offenen Beziehung“

Wenn Anna und Max sich wegen einer Affäre in die Haare bekommen, dann liegt das meistens nicht an der Affäre, sondern an Unsicherheit und Verlustangst. Diese Gefühle kennen Max und Anna trotz all ihrer romantischen und sexuellen Erfahrungen. Wie gehen die beiden damit um, wenn sie sich verlieben — oder Liebeskummer haben? Wie viel Verantwortung tragen Max und Anna für ihre Affären? Wie macht man das: eine Beziehung öffnen? Und wie spricht man jemanden an, der oder die einem gefällt? Von April 2020 bis Ende 2022 sind 121 Folgen ihres Podcasts bei Podimo erschienen. Die erste Staffel mit 20 Folgen könnt ihr mittlerweile auch ohne Abo auf jeder anderen Podcast-Plattform hören.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.