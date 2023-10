PodcastPodcast | Max Richard Leßmann empfiehlt Proseccolaune

Max Richard Leßmann empfiehlt „Proseccolaune“

Sänger, Podcaster, Autor, Instagram-Poet — Max Richard Leßmann ist ein Tausendsassa. Im August 2023 ist sein erster Roman bei Kiepenheuer & Witsch erschienen: „Sylter Welle“. Darin geht es um Erinnerungen an Urlaube mit den Großeltern, an die Sommer in der Kindheit, die Max auf Sylter Campingplätzen verbracht hat. Nostalgie in Worte einzufangen, ist vielleicht eins von Max’ Steckenpferden. Ein weiteres ist „Klatsch und Tratsch“ im Podcast-Format. Diese Leidenschaft lebt er als Co-Host des neuen Trash-Formats „Radio Island“ mit Visa Vie aus — und als Hörer von „Proseccolaune“, seinem Lieblingspodcast.

Immer wieder kommen da Sachen ans Licht oder Haltungen, Ideen zu aktuellen Geschehnissen, die wirklich so hanebüchen und herrlich verschroben sind, dass ich mich kaputtlachen muss, wenn ich den Podcast höre. Max Richard Leßmann über „Proseccolaune“

„Proseccolaune“ gibt es schon seit Oktober 2017 — allerdings haben die Hosts Christian Blos alias Chris Nanoo, Marek Bäuerlein und ihr Sidekick und Audio-Producer Daniel Stenger das mit dem regelmäßigen Veröffentlichen von Folgen in den ersten zwei Jahren noch nicht ganz so ernst genommen. Das hat sich mittlerweile geändert. Das Podcasting ist für die Hosts aus Aschaffenburg zum beruflichen Standbein geworden und in der Szene sind sie gut vernetzt — unter anderem mit Max Richard Leßmann, der inzwischen ein Freund der Hosts und gelegentlich auch zu Gast im Podcast ist. Besprochen werden bei „Proseccolaune“ dann die essenziellen Bedeutungslosigkeiten des Lebens: Wer oder was ist „talk of the town“ in Aschaffenburg? Warum hat der Biertini den Espresso Martini noch nicht abgelöst? Und wie stehen die Hosts eigentlich zu Hühnern?

Es ist eine Riesengeschichte meiner Family, dass meine Tante, meine Mutter und noch eine Freundin mal so verkatert waren an einem Sonntag, dass sie sich eine Stunde als Hühner unterhalten haben. Marek Bäuerlein, Co-Host von „Proseccolaune“

Jeden Sonntag erscheint eine neue Folge „Proseccolaune“. Immer abwechselnd gibt es ein sogenanntes „Hörer:innen-Fax“, in dem die Hosts Fragen aus der Community beantworten, und eine reguläre Episode.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.