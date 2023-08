PodcastPodcast | Melanie Raabe empfiehlt Feuer & Brot

Melanie Raabe empfiehlt „Feuer & Brot“

Melanie Raabe hat nach dem Studium angefangen, als Journalistin zu arbeiten — und nachts heimlich Bücher geschrieben. Mittlerweile ist sie eine erfolgreiche Schriftstellerin, ihr Roman „Der Schatten“ wurde verfilmt und hat als Fernsehserie bei ZDFneo Premiere gefeiert. Seit Mai 2019 veröffentlicht sie außerdem mit ihrer Co-Host Laura Kampf den Podcast „Raabe & Kampf“, in dem es um Kunst, Kreativität und Freiberuflichkeit geht. Wenn Melanie Raabe selbst Podcasts hört, dann am liebsten „Feuer & Brot“ von den Freundinnen Alice Hasters und Maximiliane Haecke.

Ich empfehle den Podcast allen, die einen klugen Blick auf die Welt schätzen, und die es mögen, sich mit Themen auseinanderzusetzen, auf die sie vielleicht sonst nicht unbedingt kämen. Melanie Raabe über „Feuer & Brot“

Alice Hasters ist freie Journalistin, Maxi Haecke arbeitet als Sprecherin. In ihrem Podcast „Feuer & Brot“ reden die beiden über gesellschaftlich relevante, popkulturelle und persönliche Themen wie Serien, Feminismus und Männlichkeit. Die besten Freundinnen erinnern sich an die Zeit zurück, in der sie sich in „How I Met Your Mother“-Zitaten unterhalten haben und große Fans der Serie waren, die für die sogenannte Broculture steht — und nehmen das zum Anlass, sich in ihrem Podcast diesem Thema zu widmen.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

