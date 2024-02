PodcastPodcast | Metro Men

„Metro Men“: Ganz einfach Millionen machen

Fred ist eigentlich Kellner. Sein Lebensgefährte Günter arbeitet in der Finanzabteilung des Handelskonzerns Metro. Der will seinem Chef eins auswischen und überweist auf das Konto seines Lebensgefährten Fred zweihunderttausend Mark. Danach will er den Chef mit der Sicherheitslücke des Konzerns konfrontieren. Als es aber nicht auffällt, überweisen sie immer mehr und mehr Geld auf Freds Konto. Und beginnen ein dekadentes Leben voller Klunker, Stiefeletten aus Gold, Silvesterpartys in Paris und Luxushotels in Rio.



Als Verbrecher werden Fred und Günter von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen, eher als zwei Männer, die die Gelegenheit hatten, sehr schnell sehr reich zu werden. Lisa Hrdina, Host im Podcast „Metro Men“

Der True-Crime-Podcast „Metro Men“ erzählt vom Deutschland der 1980er-Jahre, von der Realität schwuler Paare, vom Reiz, Millionen zu machen, und von einer filmreifen Verfolgungsjagd. Er zeigt auch, wie leicht manche Sicherungssysteme großer Konzerne zu knacken sind oder waren und wie die Öffentlichkeit den Fall damals wahrgenommen hat. Die spannende Geschichte der „Metro Men“ wird in sechs Folgen erzählt — Host ist die Schauspielerin Lisa Hrdina.

Lust auf Podcasts – in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem Podcast-Snack erfahrt ihr jeden Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.