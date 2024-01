PodcastPodcast | Nach der Kohle

Was kommt „Nach der Kohle“?

Strukturwandel. Was soll das eigentlich bedeuten? Und wo landen die 40 Milliarden Euro, die die Bundesregierung da in den nächsten 15 Jahren reinstecken will? Der Podcast „Nach der Kohle“ liefert Antworten. Und Geschichten von Menschen, die genau da leben und arbeiten, wo sich durch den Kohleausstieg Strukturen komplett verändern sollen.

Und dann haben die das alles abgerissen, so nach und nach. Das haben teilweise die ehemaligen Bewohner selber gemacht, wenn die bei den Firmen beschäftigt waren. Ulrike Kalteich, Leiterin der Kulturstiftung Hohenmölsen

Wer entscheidet, wie sich das Mitteldeutsche Revier durch den Strukturwandel verändert? Was bedeutet der Kohleausstieg für die Menschen, die in der Region leben? Geht hier jetzt alles den Bach runter? Oder entsteht ein ostdeutsches Silicon Valley, in dem Ex-Bergmänner Computerchips zusammenlöten? Antworten auf diese und viele andere Fragen gibt’s in den zwölf Folgen unseres neuen detektor.fm-Reportage-Podcasts „Nach der Kohle“. „Nach der Kohle“ ist eine Produktion von uns — dem Podcast-Radio detektor.fm. Ab dem 27. Januar 2024 erscheint jeden Samstag eine neue Folge.



