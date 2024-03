PodcastPodcast | NDA: Die Akte Kasia Lenhardt

„NDA: Geschichten, die nicht erzählt werden sollen“: Warum hat Kasia Lenhardt öffentlich geschwiegen?

NDA, das steht für non-disclosure agreement, also „Geheimhaltungsvertrag“ oder „Verschwiegenheitsvereinbarung“. Ein NDA soll verhindern, dass vertrauliche Informationen an die Öffentlichkeit gelangen. Das kann von beiden unterzeichnenden Parteien der Wunsch sein — oder vornehmlich von einer Seite, um sicherzustellen, dass eine bestimmte Geschichte nicht ans Licht kommt. In der ersten Staffel des Podcasts „NDA: Geschichten, die nicht erzählt werden sollen“ geht es um die „Akte Kasia Lenhardt“. Kasia Lenhardt war Model, Mutter und die Ex-Freundin des Profifußballers Jérôme Boateng. Sie ist tot. Mit nur 25 Jahren stirbt sie Anfang Februar 2021. Die Todesursache: Suizid. Warum hat sie sich das Leben genommen?

Nach ihrem Tod geht es in der Berichterstattung vor allem um die toxische Beziehung der beiden, auch um Cybermobbing und Hetzkampagnen. Worum es in der Öffentlichkeit beim Fall Kasia Lenhardt selten geht, ist mutmaßliche Partnerschaftsgewalt. Nora Gantenbrink und Maike Backhaus, Hosts von „NDA: Die Akte Kasia Lenhardt“

Inwiefern könnte Gewalt in der Beziehung zwischen Jérôme Boateng und Kasia Lenhardt eine Rolle gespielt haben? Und was passiert, wenn die Mächtigen in einer Beziehung ihre Macht mutmaßlich missbrauchen? Darum geht es in „NDA: Die Akte Kasia Lenhardt“.

Für den Podcast werten die Hosts, Spiegel-Reporterin Nora Gantenbrink und Investigativ-Journalistin Maike Backhaus, Zeugenaussagen, Chatnachrichten, Fotos, eidesstattliche Versicherungen, klinische Befunde und mehr als 25 Stunden Sprachnachrichten von Kasia Lenhardts Telefon aus. Natürlich mit dem Einverständnis der Hinterbliebenen. Auch die Sichtweise von Jérôme Boateng hätten die Hosts gerne in den Podcast integriert. Doch Gesprächsanfragen habe Boateng seit 2021 abgelehnt und Fragen nicht beantwortet. Stattdessen habe seine Anwältin sich zurückgemeldet und betont, dass Jérôme Boateng Kasia Lenhardt zu keinem Zeitpunkt körperlich angegriffen habe.

„Die Akte Kasia Lenhardt“ ist die erste Staffel des Podcasts „NDA: Geschichten, die nicht erzählt werden sollen“. Das Format ist eine Produktion des Spiegel. Die erste von sechs Episoden ist am 15. März 2024 erschienen, jede Woche Freitag kommt eine neue Folge.

