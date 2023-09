PodcastPodcast | News Plus Hintergründe: Lobbyland

„News Plus Hintergründe“: Lobbyismus in der Schweiz

Die Podcastserie „Lobbyland“, ein Teil des SRF-Podcasts „News Plus Hintergründe“, deckt in drei Folgen auf, wie Lobbyismus in der Schweiz funktioniert. In weiteren Serien des Podcasts ging es zum Beispiel um den Handel mit CO2-Zertifikaten, um Verschwörungserzählungen, illegales Glücksspiel, den Krieg in der Ukraine und um Putins Verbindungen in die Schweiz. „News Plus Hintergründe“ erzählt aufwändig recherchierte Geschichten, die in der Schweiz für Gesprächsstoff sorgen — vom Wirtschaftsskandal über den Justizkrimi bis zum Politthriller.

In der Serie „Lobbyland“ sind die Hosts, News-Journalistin Isabelle Maissen und Politik-Journalist Curdin Vincenz, zum Beispiel Lobbyismus in der Tourismusbranche auf der Spur — am Beispiel der Energiekrise infolge des Kriegs in der Ukraine. Sie decken auf: Privathaushalte hätten im Falle einer Strommangellage ihren Energieverbrauch stark einschränken sollen. Im Tourismus hätten aber andere Regeln gelten sollen, Wellnessbereiche in Hotels wären weiterhin offen gewesen.

Es gibt nun eine Verordnung, die gilt, wenn es im nächsten Winter zur Strommangellage kommen würde. Der Trost ist ja, wir können dann wellnessen gehen, wenn wir zu Hause frieren. Curdin Vincenz und Isabelle Maissen, Hosts von „News Plus Hintergründe: Lobbyland“

Wie ist es zu der Sonderbehandlung der Tourismusbranche gekommen? Darum geht es in der zweiten Folge von „Lobbyland“. Die erste Folge ist ein Lehrstück darüber, wie Menschen in der Schweiz ganz oben in der Politik mitmischen, die gar nicht in ein politisches Amt gewählt worden sind, und Folge drei berichtet, dass das Schweizer Bundeshaus ein Biotop für Lobbyismus sei.

