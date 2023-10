PodcastPodcast | Oury Jalloh und die Toten des Polizeireviers Dessau

„Oury Jalloh und die Toten des Polizeireviers Dessau“: Eine Spurensuche in fünf Folgen

7. Januar 2005, Dessau in Sachsen-Anhalt. Im Keller des Polizeireviers verbrennt ein Mensch. Oury Jalloh, 36 Jahre alt, galt im Behördensprech als Geduldeter. Er soll sich — obwohl an Händen und Füßen gefesselt — selbst angezündet haben. Das behaupten die Polizeibeamtinnen und -beamten. Für den Doku-Podcast „Oury Jalloh und die Toten des Polizeireviers Dessau“ recherchiert die Radiojournalistin Margot Overath mehr als ein Jahrzehnt, sichtet Akten, spricht mit Polizistinnen und Polizisten, Anwältinnen und Anwälten, Rechtsmedizinern und Brandexperten.



Dass deutsche Polizeibeamte einen wehrlosen Menschen töten, gar einen Mann in ihrem Gewahrsam in Flammen setzen, der Gedanke galt über ein Jahrzehnt schlicht als Tabu. Und doch spricht sehr viel dafür, dass es so war. Margot Overath, Host von „Oury Jalloh und die Toten des Polizeireviers Dessau“

Bis heute scheitert die Justiz an der Aufklärung des Falls, weil Mitarbeitende der Polizei behaupten, sich an nichts zu erinnern. Weil Video-Aufnahmen fehlen. Weil Beweisstücke verschwunden sind. Die mühsame Spurensuche führt in eine Gemengelage aus brutaler Polizei-Tradition, offenem Alltagsrassismus und gewaltbereitem Rechtsradikalismus. Der fünfteilige Podcast zeigt, warum Opfer von Polizeigewalt im deutschen Justizsystem kaum eine Chance haben und warum Korpsgeist und falsch verstandene Loyalitäten in Strafverfolgungsbehörden zur Gefahr für den Rechtsstaat werden. Die Serie wurde vielfach gelobt und ausgezeichnet — unter anderem mit dem Deutschen Podcastpreis 2021 in der Kategorie „Beste journalistische Leistung“.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.