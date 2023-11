PodcastPodcast | Die Paartherapie

„Die Paartherapie“: Kommunikation statt Konflikt

Eric Hegmann ist Paartherapeut in Hamburg mit eigener Praxis. Er ist zudem Autor diverser Bücher rund um das Thema Partnerschaft und immer wieder in Funk und Fernsehen als Beziehungsexperte zu Gast. Oft kommen Paare zu ihm, die in der Krise stecken und nicht mehr weiter wissen. Eric Hegmann hilft den Paaren, die Gespräche zu führen, die sie schön längst hätten führen sollen, bisher aber nicht führen konnten. Seine Expertise gibt er auch im NDR 2-Podcast „Die Paartherapie“ weiter.



Beziehungen können unser Leben unglaublich bereichern, aber sie können uns auch ungeheuer belasten. Und ich hoffe, dass ich den Paaren helfen kann, wieder die Bereicherung zu spüren und nicht nur die Belastung. Eric Hegmann, Host von „Die Paartherapie“

Was tun, wenn Streits immer häufiger eskalieren? Wenn aus jeder vermeintlichen Kleinigkeit ein mehrere Tage andauernder Konflikt wird? Im Podcast „Die Paartherapie“ geht es um acht reale Paare mit echten Problemen. Mithilfe von Paartherapeut Eric Hegmann lernen sie, wieder zu kommunizieren, Empathie füreinander zu empfinden, ihre Probleme gemeinsam anzugehen und ihre destruktiven Dynamiken zu durchbrechen. Immer wieder erklärt Hegmann, wie wichtig es ist, nachzufragen. Nachzufragen, was in der Gefühlswelt des Partners oder der Partnerin vorgeht. Denn egal, ob Paare über Hausarbeit, Mental Load, den Umgang mit Geld oder unterschiedliche Erziehungsfragen streiten: Jeder Konflikt hat immer auch eine emotionale Ebene — und die darf auch artikuliert werden.

