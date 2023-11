PodcastPodcast | Pandemia

„Pandemia“: Krankheiten und ihre Geschichten

Alles hängt mit allem zusammen — das haben wir in den letzten Jahren gelernt, als eine Fledermaus in China dafür gesorgt hat, dass einige Wochen später hier in Deutschland die Restaurants dichtgemacht haben. „One Health“ heißt der Ansatz, der davon ausgeht, dass Mensch, Tier und Umwelt so eng miteinander verwoben sind, dass der Schutz der Umwelt auch zu unserer menschlichen Gesundheit beiträgt. Im Podcast „Pandemia“ schauen sich die Hosts Kai Kupferschmidt und Laura Salm-Reifferscheidt in jeder Folge eine Krankheit, einen Erreger oder eine gesundheitliche Fragestellung an und erzählt deren Geschichte. Zum Beispiel die der Kinderlähmung Polio.



Das Virus ist eigentlich ein Magen-Darm-Virus. Die Infektion kann dann erstmal zu Durchfall führen, das Virus kann aber auch die Motoneuronen befallen. Also die Nervenzellen, die die Muskeln steuern. Das ist das, was wir als Kinderlähmung kennen. Kai Kupferschmidt, Co-Host von „Pandemia“

Wie konnten die Pocken ausgerottet werden? Wie kam das Vogelgrippevirus H5N1 in den menschlichen Organismus — und was hat eine Ente in Vietnam damit zu tun? Der Podcast „Pandemia“ nimmt euch mit in die Welt der Krankheitserreger und erklärt globale Zusammenhänge in spannenden Geschichten. „Pandemia“ ist eine Produktion des Podcastlabels Superelektrik. Neue Folgen gibt es aktuell etwa einmal im Monat.

