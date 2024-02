PodcastPodcast | Para für Alle

„Para für Alle“: Tatort Kontostand

„Geld, Geld, Geld, nur für Geld hast du dich gequält. Um es zu bekommen, wie gewonnen so zerronnen“, sang die Girl-Group TicTacToe Mitte der 1990er Jahre in ihrem Song „Warum“. Es geht darin um ein zweifelhaftes Verhältnis zu Geld und darum, was Menschen alles für ein bisschen mehr Reichtum gewillt sind zu tun. Das Thema Geld, es beschäftigt nicht nur TicTacToe, sondern jeden und jede von uns. Man hat davon entweder zu wenig oder zu viel, ein Thema ist es jedenfalls immer und in jeder Lebenslage. Wie unser Verhältnis zu Geld entsteht, was sozialer Auf- und Abstieg mit dem Kontostand zu tun hat und welche Rolle Geld in Freundschaften spielt, darum geht es im Spotify-Original Podcast „Para für Alle“.

Egal ob Familie, Schule, Studium, Wohnungen oder an der Börse: Geld ist überall. Rim Melake, Podcast-Host von „Para für Alle“

Was macht Geld mit uns als Gesellschaft? Warum bekommen so viele von uns jugendsprachlich „Para“ — also Paranoia, wenn wir zu viel darüber nachdenken? Und wie entwickelt man ein gesundes Verhältnis zu Geld? „Para für Alle“ Podcast-Host Rim Melake spricht mit Freundinnen und Expertinnen in acht Podcast-Folgen darüber. „Para für Alle“ hört ihr auf Spotify.

