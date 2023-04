PodcastPodcast | Philip Banse empfiehlt Ostausschuss

Tipp #15: Was hört Philip Banse?

Die Tipps in dieser Woche kommen ausnahmsweise nicht aus der detektor.fm-Redaktion. Denn diese Woche empfehlen euch bekannte Podcasterinnen und Podcaster ihre persönlichen Lieblingspodcasts. Heute ist Philip Banse dran, der als Co-Host von „Lage der Nation“ seit 2016 den erfolgreichsten Politikpodcast des Landes betreibt. Seine Empfehlung im „PodcastPodcast“: „Ostausschuss“ vom Autorenblog Salonkolumnisten. In diesem Panelformat ergründen vier Fachleute die Ursachen des Krieges in der Ukraine und sprechen über die Vergangenheit und Gegenwart in Osteuropa. Mit dabei: die Osteuropa-Historikerin Franziska Davies, der Militärexperte Gustav Gressel, die Slawistin Gabriele Woidelko und der Osteuropa-Historiker Jan Claas Behrends.

Die Vier schalten sich zusammen und machen Wissenschafts-Podcasterei im besten Sinne. […] Ich habe da z. B. den Zusammenhang zwischen Putins Vorgehen in der Ukraine und Karl Schmidts völkerrechtlicher Großraumordnung kennengelernt […] Es war sehr bereichernd zu sehen, dass Putin eigentlich genau nach diesem Plan auch heute vorgeht. Philip Banse, Journalist & Host von „Lage der Nation“

Die vier Fachleute sprechen im „Ostausschuss“ über die Geschichte der Krim, den Hitler-Stalin-Pakt, die Art und Weise, wie Geschichte als Waffe benutzt wird. Und sie stellen aus ihrer Sicht die Frage: Warum hat uns — die Osteuropawissenschaft — keiner gehört? Um das zu beantworten, holt die Slawistin Gabriele Woidelko aus und erklärt, dass die militärische Abrüstung nach 1989 auch mit einer Art wissenschaftlicher Abrüstung in den Fakultäten für Osteuropawissenschaft einherging.

In Zeiten des Kalten Krieges war die Osteuropawissenschaft natürlich zunächst mal eine Beschäftigung mit dem Anderen, mit dem Feind. […] Und nach 89/91 war dann das Gefühl da, das sogenannte „Ende der Geschichte“ könne auch bedeuten, dass man sich jetzt mit Osteuropa nicht mehr so beschäftigen müsse. Gabriele Woidelko, Slawistin & Osteuropahistorikerin

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.