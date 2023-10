PodcastPodcast | Playing Dirty

„Playing Dirty“: Sport und Verbrechen

Spitzensportler*innen führen ein Leben zwischen Sieg und Niederlage, zwischen Ruhm und Tadel. Als Beobachter*innen nehmen wir die Glanzmomente in Sportkarrieren wahr, doch seltener die Schattenseiten. Zum Beispiel die Verbrechen, die in der Sportwelt verübt werden. Die Sportjournalist*innen Lena Cassel und Daniel Müksch nehmen im Podcast „Playing Dirty“ reale Kriminalfälle unter die Lupe, die den Profisport geprägt haben.

Sport ist nicht immer fair. Sport ist nicht immer gerecht. Trotz Videobeweis, trotz Regelwerk, trotz Schiedsrichtern. Aber was, wenn aus ‚Fair‘ nicht nur ‚Foul‘, sondern ein Mordfall wird? Lena Cassel, Co-Host von „Playing Dirty“

Pro Folge stellen die Hosts einen Fall vor. Sie beginnen mit einer Charakterisierung der Profi-Sportler*innen. Wie sind sie so erfolgreich geworden und wer sind die Personen hinter der Karriere? Wie konnte es passieren, dass sie zu Verbrecher*innen oder zu Opfern von Verbrechen wurden? Mithilfe von zahlreichen Originalquellen, Expert*innen-Interviews und eigenen Anekdoten gehen Lena Cassel und Daniel Müksch den Verbrechen auf den Grund. Hat Leichtathletik-Star Oscar Pistorius seine Freundin Reeva Steenkamp aus Eifersucht erschossen? Wurde Dirk Nowitzki Opfer von Love Scamming? Was hat es mit dem Attentat auf die Profi-Fußballerin Kheira Hamraoui auf sich? Und welcher Skandal erschütterte Fußball-Deutschland kurz vor dem Sommermärchen 2006? Lena Cassel und Daniel Müksch tauchen in „Playing Dirty“ tief in die Fälle ein und ziehen am Ende jeder Episode ein Fazit, was uns die Fälle über das Leben lehren.

