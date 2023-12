PodcastPodcast | Themenwoche: Podcasts für Kinder

„Mikado Hörspiele“: Abenteuer im Kopf für Kinder

Mikado ist das Kinderprogramm im NDR, in dem Infos, Hörspiele, Musik und Nachrichten für Kinder aufbereitet werden. Vorstellen möchten wir euch heute die „Mikado Hörspiele“ — das sind lustige, spannende und informative Audio-Geschichten für Kinder. Ein ganz besonderes Hörspiel läuft am 24. Dezember 2023 im NDR: Das Märchen „Florian, der Karpfen“ wurde im Jahr 1953 von Siegfried Lenz eigens für den Kinderfunk des damaligen NWDR geschrieben.

Beinah, und es hat gar nicht viel gefehlt, da hätten wir alle eine schöne silberne Schwimmblase wie die Fische. Und wir könnten stundenlang am Grund eines Sees schwimmen und niemand müsste mehr ertrinken. Ulrich Noethen, Erzähler in „Florian, der Karpfen“

Der Text von Lenz und die Produktion beim Rundfunk sind damals verloren gegangen. Aber fast 70 Jahre später, im Sommer 2021, ist das Manuskript im Nachlass von Siegfried Lenz im Literaturarchiv Marbach wiederentdeckt worden. Das Mikado-Kinderprogramm und die NDR-Hörspielredaktion haben das Hörspiel 2021 neu produziert. Am 26. Dezember 2021 wurde es erstmals ausgestrahlt. Am Morgen des 24. Dezember 2023 ist es erneut auf NDR Kultur zu hören. Außerdem ist es für 12 Monate in der ARD-Audiothek verfügbar — genauso wie zahlreiche weitere Kinder-Hörspiele von Mikado.

Die Adventszeit hat einen ganz eigenen Zauber — besonders für Kinder. In vielen Familien gibt es weihnachtliche Traditionen — den Baum schmücken, an den Feiertagen zu Oma und Opa fahren, Geschenke an Heiligabend. Aber dabei „In der Weihnachtsbäckerei“ in Dauerschleife? Wie wäre es stattdessen mit einem Podcast, den ihr euren Kindern ruhigen Gewissens anmachen könnt — oder den ihr sogar als Eltern mithören mögt? Wir haben uns auf dem Podcastmarkt umgehört und sieben Tipps für euch zusammengestellt: Freut euch auf unsere kindgerechten Podcast-Empfehlungen zum Lernen, zum Lachen, zum Staunen, zum Nachdenken und zum Träumen.

