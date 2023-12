PodcastPodcast | Themenwoche: Podcasts für Kinder

„MIRA Show“: Mentale Gesundheit von Kindern stärken

Die „MIRA Show“ ist ein Podcast, in dem Kinder lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen. Es geht um Achtsamkeit, Selbstliebe, Nachhaltigkeit, Empathie, Diversity, Inklusion und vieles mehr. Die Host des Podcasts ist Mira. Sie ist alleinerziehende Mutter, systemische Familienberaterin und studierte Musikerin. Sie und ihr Team der „Mira Medien“ haben schon verschiedene Kindermedien entwickelt — Spiele und Bücher, Podcasts und Hörspiele. In der „MIRA Show“ können Kinder Fragen einsenden, die Mira zusammen mit ihren Sidekicks, dem Kater Kopernikus und dem Mäuse-Rapper MC Pieps, und weiteren wiederkehrenden Gästen in der Show beantwortet. Die fünfjährige Mathilda möchte zum Beispiel gern wissen, was Mut ist.

Leute, meine lieben Freunde, mutig sein bedeutet nicht, dass wir keine Angst haben. Nein, nein, im Gegenteil! Mutigsein bedeutet nur, dass wir wissen, dass wir Angst haben, sie aber überwinden! Affe Alfonso in der „Mira Show“

Die „MIRA Show“ ist ein Podcast für Kinder von drei bis elf Jahren. In der aktuellen Form gibt es den Podcast seit Februar 2023. Der vorherige Titel „Mira und das fliegende Haus“ wird jetzt für einen Hörspiel-Channel genutzt.

