PodcastPodcast | Themenwoche: Podcasts für Kinder

„Ohrenbär Podcast“: Hörgeschichten für kleine Menschen

Die „Ohrenbär“-Geschichten gibt es schon seit 1987. Der rbb und der NDR haben das Format gemeinsam ins Leben gerufen. Seitdem schreiben, berarbeiten und illustrieren viele verschiedene Menschen die Hörgeschichten für Kinder. Gedacht ist der „Ohrenbär Podcast“ für Kinder zwischen vier und acht Jahren. Aber auch ältere Kinder und Erwachsene spricht das Format an. Die Geschichten sind immer angepasst an die aktuelle Zeit im Jahr. Es gibt Sendereihen, aber auch Storys, die als Ganzes veröffentlicht werden — wie zum Beispiel die Hörgeschichte „Knöpfe am Weihnachtsbaum“.

Mama griff zur Flöte und blies zaghaft ein paar Töne. Nach einer Weile wurde Mama mutiger, die Töne tanzten durch den Raum. Irmi fing an zu singen. Nach einer Weile stimmte auch Karl mit ein und Papa klopfte mit dem Finger einen Rhythmus auf den Tisch. Conny Wolter, Erzählerin in „Knöpfe am Weihnachtsbaum“

Begleitend zu den Hörgeschichten im Radio und im Podcast gab es in der Vergangenheit regelmäßig Veranstaltungen im „Ohrenbär“-Kosmos. Dazu zählen zum Beispiel Lesungen von Ohrenbär-Geschichten, Workshops zur Medienerziehung und ein Schreib- und Malwettwerb. Termine werden auf der Website zur Sendung bekannt gegeben.

Der „Ohrenbär Podcast“ wird federführend von rbbKultur produziert. Dort ist sonntags ab 7 Uhr eine komplette Hörgeschichte im Programm. Die Einzelfolgen sind ab montags jeden Abend auf NDR Info Spezial zu hören und außerdem jederzeit im Podcast.

Die Adventszeit hat einen ganz eigenen Zauber — besonders für Kinder. In vielen Familien gibt es weihnachtliche Traditionen — den Baum schmücken, an den Feiertagen zu Oma und Opa fahren, Geschenke an Heiligabend. Aber dabei „In der Weihnachtsbäckerei“ in Dauerschleife? Wie wäre es stattdessen mit einem Podcast, den ihr euren Kindern ruhigen Gewissens anmachen könnt — oder den ihr sogar als Eltern mithören mögt? Wir haben uns auf dem Podcastmarkt umgehört und sieben Tipps für euch zusammengestellt: Freut euch auf unsere kindgerechten Podcast-Empfehlungen zum Lernen, zum Lachen, zum Staunen, zum Nachdenken und zum Träumen.

