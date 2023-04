PodcastPodcast | Putins Krieg im Netz

Tipp #2: „Putins Krieg im Netz“

Der „PodcastPodcast“ empfiehlt: Im neuen Investigativ-Podcast vom Spiegel „Putins Krieg im Netz“, erzählen die Journalistin Alexandra Rojkov und der Journalist Hannes Munzinger die Geschichte hinter den „Vulkan-Files“. Diese Dokumente wurden von einer anonymen Quelle geleakt und belegen sehr konkret, dass Russland digitale Waffen einsetzt. Im Krieg gegen die Ukraine, aber auch in einem Cyberkrieg gegen den Rest der Welt.

Wir haben Menschen in der Ukraine getroffen, die angegriffen wurden. Erst mit Software, dann mit Fake-News und schließlich mit Raketen. Was wir bei unserer Recherche über Russlands Waffen erfahren haben, geht weit über die Ukraine hinaus. Der Krieg im Internet hat längst begonnen. Alexandra Rojkov und Hannes Munzinger, Hosts von „Putins Krieg im Netz“

Die Dokumente stammen von einer kleinen russischen Firma namens „Vulkan“, die Waffen entwickelt, mit denen Russland kritische Infrastruktur lahmlegen kann: die Stromversorgung, den Flugverkehr, das Internet. Um zu verstehen, ob die geleakten Dokumente echt sind und wie viel Firmen wie „Vulkan“ tatsächlich anrichten können, sprechen die Reporterinnen und Reporter mit Geheimdienst-Mitarbeitenden, Fachleuten für Cybersicherheit und den besten Hackerinnen und Hackern der Welt. Warum dieser Podcast uns alle betrifft und welche Neuerung in der Distribution von Podcasts er verdeutlicht, hört ihr in der neuen Folge des „PodcastPodcasts“.

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble! In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es Neues gibt auf dem Markt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch! Abonniert den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.