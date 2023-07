PodcastPodcast | Raabe & Kampf

Tipp: „Raabe & Kampf“

Es heißt, wer selbstständig arbeitet, arbeite selbst und ständig. In gewisser Weise trifft das zu. Viele Fragen, mit denen Angestellte sich an Vorgesetzte wenden könnten, müssen Selbstständige sich selbst beantworten. Umso schöner und vielleicht auch wichtiger ist es für freiberuflich Tätige deshalb, wenn sie jemanden haben, mit dem sie sich austauschen können. Die Autorin Melanie Raabe und die Youtuberin Laura Kampf tun das in ihrem Podcast „Raabe & Kampf“.

Kreatives Arbeiten bringt manchmal die Gefahr mit sich, dass man im eigenen Saft schmort. Da muss man echt raus, mit anderen Leuten sprechen. Vor allem vielleicht auch mal mit Leuten, die nicht im gleichen Genre oder im gleichen Beruf arbeiten wie man selbst. Melanie Raabe, Co-Host von „Raabe & Kampf“

Wie viel will ich eigentlich arbeiten und wie viel Freizeit nehme ich mir? Wie schafft man es, die Dinge durchzuziehen, die man sich vorgenommen hat? Wie finde ich eine neue Idee? Und wie vermarkte ich mich am besten auf Social Media? Die kreativen Freiberuflerinnen haben sich in ihrem Podcast schon mit vielen Fragen beschäftigt. Seit der zweiten Staffel „Raabe & Kampf“ geht es immer häufiger auch um das Privatleben und um Anekdoten des Alltags der beiden Hosts. Derzeit macht der Podcast eine Pause, doch die mehr als 100 bisherigen Folgen bieten viele wertvolle und zeitlose Selbständigen-Erfahrungen zum Nachhören.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

