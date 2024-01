PodcastPodcast | Rasenball: Red Bull und der moderne Fußball

„Rasenball: Red Bull und der moderne Fußball“

Der Podcast „Rasenball“ beginnt mit einem T-Shirt. Genauer gesagt: mit dem T-Shirt von Katharina Reckers Vater. „Football is for you and me, not for the fucking industry“, steht darauf. Und darüber fett: „Anti-RB-Leipzig“. Gemeint ist der Fußballclub, der von Gegnerfans so leidenschaftlich gehasst wird wie wohl kein zweiter Club in Deutschland. Aber: Warum eigentlich?

Warum hat mein Papa, der wirklich ein cooler und besonnener Typ ist, warum hat dieser 62-jährige erwachsene Mann so eine krasse Antihaltung gegenüber einem Fußballverein? Das ist die Frage, die wir uns in diesem Podcast auch stellen. Katharina Reckers, Co-Host von „Rasenball“

Dieser Frage gehen die Sportjournalistin Katharina Reckers und Co-Host Patrick Stegemann in ihrem Podcast nach. Sie zeichnen die Erfolgsgeschichte dieses Vereins nach, von den Anfängen beim SSV Markranstädt bis zum zweifachen Gewinn des DFB-Pokals. Es geht um die Frage, was einen „Rasenballisten“ von einem Union-Ultra unterscheidet, und welche Rolle die vielbesungene Tradition in der deutschen Fankultur eigentlich spielt. Und natürlich um die Auswirkungen, die die Milliarden von Red Bull auf das Fußballgeschäft haben. Eine Bonusfolge liefert zudem ein langes Interview der beiden Hosts mit RB-Chefcoach Marco Rose — der übrigens von der Gründung seines aktuellen Vereins anfangs auch nicht besonders überzeugt war.

Der fünfteilige Podcast „Rasenball: Red Bull und der moderne Fußball“ ist eine Produktion von Undone und dem MDR.

