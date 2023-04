PodcastPodcast | Raúl Krauthausen empfiehlt Queerkram

Queerkram ist ein Grimme-Preis gekrönter Podcast, der sich auch schwierigen Themen sorgsam und gut vorbereitet stellt, so zum Beispiel der Situation queerer Menschen in Putins Krieg, der sexuellen Revolution im Islam, Transsexualität, Leben mit HIV, aber auch Häme und Ausgrenzung innerhalb der Community und ja, die gibt es auch. Die Themen und Personen sind so vielseitig wie die Community selbst.