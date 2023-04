PodcastPodcast | Retterview

Tipp #10: „Retterview“

Wenn Luis Teichmann oder Christian Manshen mit Blaulicht auf ihrem „Pflasterlaster“ angebrettert kommen, dann muss es schnell gehen. In den meisten Fällen zumindest. Die beiden arbeiten im Rettungsdienst. Luis in Köln, Christian in Rostock. In ihrem Podcast „Retterview“ erzählen sie von ihrem Arbeitsalltag, spannenden Einsätzen und erklären die manchmal mehr, manchmal weniger sinnvollen Vorgaben und Checklisten, an die sie sich halten müssen.

Mit ihren Social-Media-Kanälen „Samy.Splint“ und „5_Sprechwunsch“ erreichen die beiden zusammen über eine Million Follower und Followerinnen auf Instagram und TikTok. Dort und auch im Podcast labern und fachsimpeln Luis und Christian viel und gerne. Schließlich haben sie nach mehreren Jahren Berufserfahrung auch einiges zu erzählen.

Ich gehöre jetzt zu einem festen tollen Team, das in Rostock rettet, und wir haben viele Einsätze pro Tag, also man erlebt einiges. Ich denke mal, das ist bei euch nicht anders. – Ja. Ich bin 2014 über ein FSJ in den Rettungsdienst gekommen. Also nach dem Abi, man wusste nicht, was man machen soll. Christian Manshen und Luis Teichmann, Hosts von „Retterview“

Wer nicht sofort alles versteht, wirft für einen Überblick über die wichtigsten Abkürzungen und Fachbegriffe einen Blick in die Shownotes. Aber keine Sorge: Vieles wird auch aus dem Kontext klar, denn der Podcast richtet sich nicht nur an Menschen mit medizinischem Fachwissen. Wieso Luis und Christian den Zivildienst als sehr sinnvoll erachten, hört ihr in der neuen Folge des „PodcastPodcasts“.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

