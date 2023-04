PodcastPodcast | Rice and Shine

Tipp: „Rice and Shine“

Wir sind Deutschvietnamesinnen und zusammen auf die Journalistenschule gegangen, wo wir uns viel darüber ausgetauscht haben, wie es ist, asiatisch zu sein, asiatisch aufzuwachsen, im speziellen vietnamesisch aufzuwachsen, welche Struggles es gab, was schön daran war, und wir haben uns gedacht, eigentlich können wir das mal aufnehmen – und für euch bereitstellen. Minh Thu Tran & Vanessa Vu, Hosts von „Rice and Shine“

So beschreiben die beiden Journalistinnen Minh Thu Tran und Vanessa Vu die Geburtsstunde ihres Podcasts „Rice and Shine“, der ein vielschichtiges Bild vom Alltag vietdeutscher Menschen jenseits von Klischees zeichnet. Es geht um Rassismus, um Leistungsdruck, um Identität und um Familie.

Manchmal klingt „Rice and Shine“ wie ein Laber-Podcast im besten Sinne: Dann geht es um Bubble Tea, asiatische Männlichkeit und vietnamesische Musik. Manchmal klingt er aber auch wie ein aufwendig recherchiertes Hintergrundformat. Zum Beispiel, wenn Minh Thu Tran und Vanessa Vu die Geschichte der sogenannten „Boat People“ erzählen. Also der vietnamesischen Menschen, die nach dem Vietnamkrieg in den 1970er-Jahren über das offene Meer geflüchtet sind. Diese Folge war für den deutschen Podcastpreis nominiert und ist auch auf vietnamesisch erschienen.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.