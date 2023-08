PodcastPodcast | Richard, wo erreiche ich dich?

Gemeinsam durch Lanz und Precht: „Richard, wo erreiche ich dich?“

Lanz und Precht — zwei weiße Männer, ein Tisch, eine Stunde, ein Podcast wie ein Fels in der Brandung der deutschen Podcast-Charts. Die Chancen stehen gut, dass ihr Menschen kennt, die über den Podcast sprechen wollen. Was aber, wenn man es selbst einfach nicht durch eine komplette Stunde der Medien-Boomer-Sprechstunde schafft? Nicht verzweifeln, genau für diese Menschen ist „Richard, wo erreiche ich dich?“ da. Die beiden Comedians Ingmar Stadelmann und Andreas Loff hören sich das Gespräch für euch an und fassen es zusammen. In unter zehn Minuten und mit bittersüßen Kommentaren:

Ein Erweckungserlebnis wie ein Schlag ins Gesicht hatte Markus 2016 bei seiner Amerika-Reportage, als plötzlich die Utopie im Raum gestanden habe, dass Donald Trump Präsident werden könnte. Ja, Markus, für die einen war es eine Utopie, für die meisten war es wohl eher eine Dystopie, die da im Raum stand. Andreas Loff, Co-Host von „Richard, wo erreiche ich dich heute?

Damit Lanz und Precht gleichermaßen ihr Fett wegkriegen, haben Stadelmann und Loff in ihrem Podcast verschiedene Kategorien geschaffen: „Richard meint …“, „Zwei Männer unterhalten sich“ und „Mit wem hat Markus worüber gesprochen“ sind Kategorien, die jede Woche aufs Neue gefüllt werden können. Dafür bieten Lanz und Precht in ihrem Original offenbar reichlich Futter.

