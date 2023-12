PodcastPodcast | Schumacher. Geschichte einer Ikone

„Schumacher. Geschichte einer Ikone“: Faszination für eine Rennsport-Legende

Michael Schumacher ist im Jahr 1991 das erste Mal bei der Formel 1 mitgefahren. In den nachfolgenden Jahren hat er einen Rekord nach dem anderen aufgestellt: sieben Weltmeistertitel, 91 Grand-Prix-Siege, 68-mal die Pole-Position. Bis heute hat das niemand außer Rennfahrer Lewis Hamilton überboten. Seit seinem ersten Rennen ist Michael Schumacher stets einer der schnellsten und besten Formel-1-Fahrer der Welt gewesen. Bis zum 29. Dezember 2013.

An jenem Tag stürzt er beim Skifahren in den französischen Alpen und zieht sich dabei ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zu. Seitdem ist Stille um den Formel-1-Star. Nähere Informationen zu seinem aktuellen Gesundheitszustand gibt es nicht. Sein Umfeld ist darauf bedacht, ihn aus der Öffentlichkeit zu halten. Das wird im Sportschau-Podcast „Schumacher. Geschichte einer Ikone“ auch respektiert. Sportjournalist Jens Gideon möchte stattdessen wissen: Was hat den Formel-1-Fahrer ausgemacht — zum einen als Weltstar „Schumi“, zum anderen aber auch als Menschen?

Michael Schumacher hat mich begeistert, wie Millionen andere auch. Aber obwohl ich ihn jahrelang über die Welt begleitet habe: Als Mensch ist er mir fremd geblieben. Deshalb mache ich mich in diesem Podcast auf die Suche. Jens Gideon, Host von „Schumacher. Geschichte einer Ikone“

Für den fünfteiligen Podcast „Schumacher. Geschichte einer Ikone“ trifft Host Jens Gideon sich mit Menschen, die eine besondere Beziehung zu dem langjährigen Rennfahrer haben. Die ihn auf seinem Weg begleitet oder seine Karriere genau beobachtet haben. Was macht den Mythos Michael Schumacher aus? Wie begann seine Karriere? Und wie wurde er so erfolgreich? „Schumacher. Geschichte einer Ikone“ ist eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks. Und wer noch mehr über die Rennsport-Legende erfahren möchte: Die neue fünfteilige Doku-Serie „Being Michael Schumacher“ ist ab sofort in der ARD-Mediathek verfügbar.

