PodcastPodcast | SchwarzRotGold: Mesut Özil zu Gast bei Freunden

Aufstieg und Fall des Fußballers Mesut Özil

Er war einst gefeierter Profi-Fußballer, hat den Aufstieg vom Bolzplatz in Gelsenkirchen in die deutsche Nationalmannschaft geschafft. Als Sohn türkischer Einwanderer wurde er als Integrations-Paradebeispiel gefeiert. Aber diese Zeiten des großen Ruhms sind für Mesut Özil vorbei. Er ist in die Türkei gezogen, pflegt ein gutes Verhältnis zum umstrittenen türkischen Präsidenten und fiel zuletzt mit einem Tattoo der Grauen Wölfe — einer rechtsextremen Gruppierung — auf seiner Brust auf. Was ist geschehen? Was hat Özil dazu getrieben seinem Geburtsland den Rücken zu kehren? Und wann gehören Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland dazu? Die Antworten darauf sucht der neue Storytelling-Podcast „SchwarzRotGold: Mesut Özil zu Gast bei Freunden“.

Wir erzählen von einem Deutschen mit türkischen Wurzeln, von einem zwischen den Stühlen, einem, der von jedem Stuhl verdrängt wird. Khesrau Behroz, Host von „SchwarzRotGold: Mesut Özil zu Gast bei Freunden“

Die Geschichte von Mesut Özil erzählt Khesrau Behroz, Host der beiden Podcast-Staffeln „Cui Bono“: „WTF happened to Ken Jebsen“ und „Wer hat Angst vorm Drachenlord?“. Seine Produktionsfirma Undone bringt den achtteiligen Doku-Podcast „SchwarzRotGold“ gemeinsam mit RTL+ heraus. Die Geschichte beginnt in Gelsenkirchen und führt über viele Stationen an die türkische Schwarzmeerküste.

