PodcastPodcast | Sebastian E. Merget empfiehlt That’s What He Said

Sebastian E. Merget empfiehlt „That’s What He Said“ von Donnie O’Sullivan

Podcasts sind seit ein paar Jahren ein berufliches Standbein von Sebastian E. Merget, der früher als Werbetexter gearbeitet hat, bevor er eine Moderatorenkarriere eingeschlagen hat. Seit April 2019 macht er zusammen mit Fernsehkoch Tim Mälzer den kulinarischen Podcast „Fiete Gastro“ und seit Februar 2023 führt Merget außerdem als Host durch die dritte Staffel des Deutsche-Bahn-Podcasts „Unterwegs mit …“. Der Mann kennt sich also aus, deshalb haben wir ihn nach seinem Lieblingspodcast gefragt. Seine Antwort: „That’s What He Said“ von und mit Donnie O’Sullivan. Und warum?

Besonders macht diesen Podcast, dass es ein Podcast ist, den ein Host alleine macht, der mit sich über sich zu allen Zuhörenden spricht und von Folge zu Folge authentischer wird. Sebastian E. Merget über „That’s What He Said“

Host von „That’s What He Said“ — abgekürzt „THWS“ — ist Donnie O’Sullivan. Donnie O’Sullivan ist in der Medienbranche ein Tausendsassa und als Podcast-Fans kennt ihr ihn vielleicht aus „Gästeliste Geisterbahn“ — oder eben aus „TWHS“, seinem eigenen Podcast-Projekt, das im Januar 2021 gestartet ist. „TWHS“ ist ein aberwitziger stream of consciousness von Donnie O’Sullivan. Beim Hören folgt man seinen Monologen, die eigentlich eher Zwiegespräche mit sich selbst sind, und die so manche Absurdität des Alltags und der eigenen Gewohnheiten entlarven.

Das schiebt man doch immer vor sich her, gerade dieses ‚auf Ebay Verkaufen‘. Ich habe zum Beispiel Beyerdynamics-Kopfhörer einfach im Flur auf einen Haufen gelegt, das ist so mein ‚ist was wert‘-Haufen. Donnie O’Sullivan, Host von „That’s What He Said“

„TWHS“ ist ein sehr ehrlicher Podcast. In sogenannten „Frustsuppen“-Folgen berichtet Donnie offen über dunkle Tage — um im nächsten Moment wieder eine lustige Anekdote zu erzählen. Genau diese Bandbreite schätzt Sebastian E. Merget auch am Podcast. Man könne sich entspannt zurücklehnen und merke dann: „Ach, krass, das hatte ich auch schon!“ Jede Woche Mittwoch erscheint eine neue Folge „That’s What He Said“, produziert von Pool Artists.

Lust auf Podcasts – in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.