PodcastPodcast | Shift Happens

„Shift Happens“: Neue Sichtweisen auf den Fortschritt

„Shift“, das ist übersetzt eine Verschiebung, Verlagerung — ein Wandel eben. „Shifts“ passieren ständig. Manchmal langsam, ohne dass wir es direkt bemerken. Manchmal ganz plötzlich, mit einem großen Knall. Von kleinen Perspektivwechseln hin zu tektonischen Umwälzungen in der Welt der Technik, Politik und Wirtschaft — all diese „Shifts“ prägen uns. Und Miriam Meckel und Léa Steinacker schauen sich in ihrem Podcast „Shift Happens“ genauer an, wie. Zum Beispiel in Bezug auf den technologischen Fortschritt.

Ich glaube, das Kernproblem liegt darin, dass Tech-Unternehmerinnen und -Unternehmer glauben, man könnte das Prinzip des Internets auf alles übertragen. Aber eine Stadt ist kein Smartphone, sondern sehr viel komplexer, ein sozialer Organismus. Miriam Meckel, Co-Host von „Shift Happens“

Wenn die Hosts einen Shift näher betrachten, dann immer von mehreren Seiten. So präsentiert der Podcast auch für das Publikum neue Sichtweisen auf ein Thema — wie auf den Einfluss der Digitalisierung auf die Arbeitswelt. So könne der Einsatz von Künstlicher Intelligenz einer Studie zufolge die Produktivität und die Qualität mancher Arbeiten enorm steigern. Demgegenüber stehen allerdings sehr viele Menschen, die befürchten, dass die Digitalisierung zur Überforderung im Arbeitsalltag führe. Das hat eine nicht repräsentative Umfrage des MDR ergeben. Das Ganze ist also komplex. Und dieser Komplexität nehmen Miriam Meckel und Léa Steinacker sich in „Shift Happens“ an.

Der Podcast ist eine Produktion von ada, einer digitalen Weiterbildungsinitiative, die Léa Steinacker und Miriam Meckel geschäftsführend leiten. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge.

