PodcastPodcast | Sind wir endlich da?

„Sind wir endlich da?“ … Und wo wollen wir eigentlich hin?

Wann kommt der Moment, in dem wir das Gefühl haben, erwachsen zu sein? Wenn wir unser erstes eigenes Geld verdienen? Wenn wir das erste Mal einen Mietvertrag unterschreiben? Oder erst mit dem ersten Kind?

Denise Fernholz ist Anfang 30. Und wie viele in diesem Alter stellt sie sich die Frage: Wie merke ich eigentlich, dass ich erwachsen bin? Und was will ich eigentlich? Fragen, die viele Millennials umtreiben. Geradlinige Lebensläufe sind bei denen, die zwischen 1980 und 2000 geboren sind, eher selten. Stattdessen überlegt man, ob man der Verantwortung gegenüber einem Haustier gewachsen ist, während die Eltern in dem Alter schon drei Kinder und eine Eigentumswohnung hatten. In ihrem Millennial-Podcast „Sind wir endlich da?“ spricht Denise Fernholz darüber, in eine neue Lebensphase einzutreten — und welche Mythen damit verbunden sind.



Mit 15 habe ich mal auf einer Bauernparty einen Typen an der Garderobe kennengelernt. Als er mir gesagt hat, dass er 30 ist, habe ich ungläubig gefragt: ‚Was machst du dann hier?‘ Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man mit 30 noch auf Partys geht. Denise Fernholz, Host von „Sind wir endlich da?“

Humorvoll setzt sie sich mit den offenen Fragen zum Erwachsenwerden auseinander, behandelt aber auch ernste Themen: Wie kann man mit Depression und Angststörung besser umgehen? Wie kann man die Angst vor dem Vater- oder Mutterwerden loswerden? Und ist es okay zu sagen: Ich war nie zufrieden mit meinem Körper?

„Sind wir endlich da?“ ist eine Eigenproduktion von Denise Fernholz und erscheint in kurzen Folgen jeden Montag.

Lust auf Podcasts – in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem Podcast-Snack erfahrt ihr jeden Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.