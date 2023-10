PodcastPodcast | Söders Endspiel

„Söders Endspiel“: Unvollendete Karriere oder historischer Staatsmann?

Oppurtunismus, Machtwille um jeden Preis, keine Ideale — gegen Markus Söder gibt es einige Vorwürfe. Ist an den Vorwürfen vielleicht gar nichts dran? Oder macht ihn genau das zu einem erfolgreichen Politiker? Diesen Fragen geht der Podcast „Söders Endspiel“ nach. Denn am 8. Oktober ist Landtagswahl in Bayern. Und bei der geht es für Söder um fast alles.

Bei dieser Wahl entscheidet sich im Grunde, ob das eine Karriere ist, die unvollendet bleibt. Oder ob Markus Söder vielleicht doch noch mal nach Höherem greifen kann, ein bayerischer Ministerpräsident von historischem Rang wird oder vielleicht sogar Kanzler. Andreas Glas, Host von „Söders Endspiel“

Was treibt den CSU-Chef an? Und mit welchen Mitteln kämpft er um die Macht? Um das herauszufinden, hat das SZ-Team vom Podcast „Söders Endspiel“ Markus Söder ein Jahr lang begleitet — in Bierzelte, zu Presseterminen und auf Wahlkampf-Veranstaltungen. Der Podcast blickt aber auch zurück auf den jungen Markus Söder und seine politischen Vorbilder.

