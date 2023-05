PodcastPodcast | Spezialgelagerter Sonderpodcast

Tipp: „Spezialgelagerter Sonderpodcast“

Seit mittlerweile 1979 sind die drei Detektive Justus, Peter und Bob aus dem kalifornischen Rocky Beach auf Verbrecherjagd in der Hörspielserie „Die Drei Fragezeichen“. Mit rund 50 Millionen verkauften Tonträgern und Millionen von Streams auf den verschiedenen Plattformen sind die drei Junior-Detektive ungeschlagen die erfolgreichste Hörspielserie der Welt. Und auch wenn die Serie eigentlich für Kinder und Jugendliche konzipiert ist, ist inzwischen ein Großteil der Fangemeinde erwachsen geworden.

Die drei Podcaster Olaf, Sebastian und Tom sind Teil dieser Gruppe. Und weil man die Fälle der „Drei Fragezeichen“ nicht nur als wunderbare Einschlafhilfe verwenden, sondern auch ausschweifend über sie diskutieren kann, haben sie 2017 den „Spezialgelagerten Sonderpodcast“ an den Start gebracht. Seitdem besprechen sie regelmäßig eine der inzwischen über 200 Hörspielfolgen. Das machen sie nicht immer nur nostalgisch.

Es gibt bestimmt Leute, die diese Folge gut finden und denen die gefallen hat und die auch diese over-the-top-Handlung immer mochten. Aber für mich ist Folge 92 ein absoluter Tiefpunkt, was die drei Fragezeichen angeht. Tom, über die Drei Fragezeichen-Folge „Todesflug“ (92)

Immer wieder werden Sachen auch kritisch eingeordnet und hinterfragt. Und die drei Podcaster nehmen sich selbst und ihre Aufgabe, alle Folgen der Serie im Detail zu besprechen, auch nie zu ernst. Verschiedene Gäste und der jährliche Audio-Adventskalender runden den Spezialgelagerten Sonderpodcast ab.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.