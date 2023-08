PodcastPodcast | Stolen: Surviving St. Michael’s

Tipp: „Stolen: Surviving St. Michael’s“

Die Journalistin Connie Walker gehört zur Gruppe der Cree: einem indigenen Volk, das seit Jahrhunderten in Kanada zu Hause ist. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden Cree-Kinder systematisch von ihren Familien getrennt und in staatlich unterstützte „Residential Schools“ entführt. Die Kultur der Ureinwohner*innen sollte über dieses System ausgelöscht werden. Auch Connies Vater war in einer solchen Residential School: St. Michael’s. Wie Connie in den Recherchen zur zweiten Staffel des Podcasts „Stolen“ herausfindet, wurde ihr Vater dort — genau wie viele andere Kinder — missbraucht. Diese Erfahrungen lassen ihn später selbst gewalttätig werden. In „Stolen: Surviving St. Michael’s“ deckt Connie das Familientrauma auf. Es ist ein transgenerationales Trauma. Um es zu verstehen, spricht sie mit anderen Betroffenen, denn Connies Vater ist mittlerweile verstorben. Ein Gesprächspartner ist Eugene, er ist ebenfalls Überlebender einer Residential School.

Eugene tells me that he believes that healing from Residential School won’t come from seeking revenge: ‚We gotta help fix this. But we gotta help fix it with indigenous thinking. Indigenous ceremony. Indigenous language.‘ Connie Walker, Host von „Stolen: Surviving St. Michael’s“

Im Podcast beleuchtet Connie immer wieder auch ihre eigene Rolle. Welches Recht hat sie, die Geschichte der Kinder der Residential School zu erzählen? Ist das Trauma ihres Vaters auch ihr Trauma? Hätte ihr Vater gewollt, dass sie den Mann konfrontiert, der ihn als Kind sexuell missbraucht hat? Sie zeichnet ein komplexes Bild davon, wie Traumata über Generationen nachwirken. Und wie heilsam eine Gemeinschaft sein kann. „Stolen: Surviving St. Michael’s“ ist eine Produktion der Spotify-Tochter Gimlet Media und wurde 2022 mit dem Pulitzer-Preis für Journalismus sowie mit dem Peabody Award ausgezeichnet.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.