PodcastPodcast | Stuff You Should Know

„Stuff You Should Know“: Mehr als 1.500 Folgen Infomaterial

Wer schon immer etwas über Champagner, Satanismus, den Stonewall-Aufstand, die Chaostheorie, LSD, El Niño, wahre Verbrechen und Rosa Parks wissen wollte, ist bei diesem Podcast genau richtig. In „Stuff You Should Know“ besprechen die beiden Hosts Josh Clark und Chuck Bryant mehrmals in der Woche wichtige und häufig auch sehr skurrile Fragen. Zum Beispiel, wohin die kalkweißen Hundehaufen verschwunden sind, die bis in die 1990er-Jahre hinein ein weitverbreitetes Phänomen waren. Die Hosts erklären, was hinter der Farbe steckt — und was sich sonst noch aus der Antwort ableiten lässt.



Dogs definitely eat better than ever, but it’s still not done. Is dry dog food better than wet? Apparently wet dog food has eight times the greenhouse gas emissions of dry dog food. But if you ask the dog, they’re like: No, we want wet! So the jury is still out. Josh Clark, Co-Host von „Stuff You Should Know“

Wer auf Partys gerne mit Fun Facts die Leute unterhält, bekommt beim Hören von „Stuff You Should Know“ sehr viel Input! Wie funktioniert das Gehirn eines Genies wie Albert Einstein? Warum ist ausgerechnet die Route 66 so berühmt? Und wieso existieren Nacktmulle? Mehr als 1.500 Folgen haben die Hosts, die sich bei ihrer Arbeit für die Infotainment-Website howstuffworks.com kennengelernt haben, bereits aufgenommen. Produziert wird das Format von iHeartRadio.

