PodcastPodcast | SWR1 Meilensteine – Alben, die Geschichte machten

Tipp: „SWR1 Meilensteine — Alben, die Geschichte machten“

Was haben „Hey Jude“ von den Beatles, „Killer Queen“ von Queen und „Your Song“ von Elton John gemeinsam? Und welche Rolle hat ein Telefon für den Metallica-Song „Nothing Else Matters“ gespielt? Wer jetzt hellhörig geworden ist, die Fragen aber nicht beantworten kann, für den ist wohl „SWR1 Meilensteine – Alben, die Geschichte machten“ genau der richtige Hörtipp. Jede Woche wählt die SWR1-Musikredaktion ein Album aus, das ein Meilenstein in der Rock- und Popmusikgeschichte ist. Hinter all diesen Alben stecken nämlich Geschichten, lustige Anekdoten und Musiknerdwissen rund um Songwriting und Produktion der Alben. Regelmäßige Spezialfolgen gibt es obendrauf, zuletzt ging es dabei beispielsweise um Frauen in der Musikindustrie oder um die Geschichte des berühmten Produktionsstudios „Sound City Music“ in Los Angeles, in dem unter anderem Nirvana und Tom Petty ihre Alben aufgenommen haben.

‚Go Your Own Way‘ – geschrieben hat es wieder Lindsey Buckingham und die, die da rausgeschmissen wird, ist die Ex! Die Sängerin Stevie Nicks. Sie darf sich selbst das Ende der eigenen Beziehung im Refrain laut vorsingen: ‚Geh deinen eigenen Weg.‘ Also: Drama, Liebe, Wahnsinn! Frank König, Musikredakteur bei SWR1 über den Song „Go your own way“ auf dem Fleetwood Mac Album „Rumors“

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.