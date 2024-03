PodcastPodcast | Tabubruch

„Tabubruch“: Die Geschichten hinter dem Schweigen

Es gibt viele Menschen, deren Lebensgeschichten ungewöhnlich und mit Tabus behaftet sind. Sie haben Dinge erlebt, die andere nicht nachvollziehen können, für die sie sich vielleicht sogar selbst schämen. Im Podcast „Tabubruch“ will Juliane Neubauer Tabus sichtbar zu machen.

Ich spreche für diesen Podcast mit Menschen, die in ihrem Leben eine besondere Aufgabe oder Herausforderung haben. Sie finden sich weit außerhalb dessen wieder, was andere als normal bezeichnen. Juliane Neubauer, Host von „Tabubruch“

Da ist zum Beispiel Emma. Sie heißt eigentlich anders und ist ein sogenanntes „Kuckuckskind“. Mit Anfang zwanzig findet sie heraus, dass der Mann, den sie für ihren Vater hält, nicht ihr leiblicher Vater ist. Das hat Spuren hinterlassen, die sie in „Tabubruch“ mit Juliane Neubauer teilt. Die Podcast-Host führt emotionale Gespräche mit Menschen wie Emma, die mit besonderen Schicksalen leben. Juliane Neubauer möchte Verständnis für diese Menschen und deren Geschichten wecken.

Warum ist der Begriff „Body Positivity“ problematisch? Wie geht es jemandem, der pädophil ist? Wie lässt sich der Verlust eines geliebten Menschen verarbeiten? Und warum ist es so schwer, Schulden hinter sich zu lassen? Podcast-Host Juliane Neubauer bricht in „Tabubruch“ mit den Tabus und will dazu anregen, die eigenen Vorurteile zu überdenken. „Tabubruch“ ist eine Produktion von MDR aktuell und erscheint einmal im Monat.

Lust auf Podcasts – in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem Podcast-Snack erfahrt ihr jeden Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.