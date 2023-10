PodcastPodcast | Tatort Ostsee

„Tatort Ostsee“: Wer sabotiert unsere Energieversorgung?

Im Jahr 2022 wird unsere Energiesicherheit infrage gestellt. Viele Jahre hat Deutschland vom günstigen russischen Erdgas profitiert, das die Pipeline Nord Stream 1 ohne Umwege durch die Ostsee von Russland nach Deutschland transportiert. Die Politik hat die Abhängigkeit von Russland, die das mit sich brachte, lange ignoriert. Bis Russland am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert ist und klar war: Es muss sich etwas ändern. Während Deutschland im Jahr 2021 noch die Hälfte seines importierten Erdgases aus Russland bezogen hat, ist der Anteil im Jahr 2022 bereits auf knapp ein Viertel gesunken.

Ein weiterer Grund für den Rückgang: der Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines am 26. September 2022, der den eueopäischen Ermittlungsbehörden und der europäischen Politik viele Rätsel aufgibt. Ein Jahr nach den Explosionen in der Ostsee rollt ein Team deutscher Journalistinnen und Journalisten im Doku-Podcast „Tatort Ostsee — Wer sprengte die Nord-Stream-Pipelines?“ den Fall noch einmal auf.

Es ist bemerkenswert, wie schnell wir das alles vergessen haben: die Zeit, in der wir diskutiert haben, wie lange wir duschen dürfen, ob sich arme Menschen im Winter in Wärmehallen versammeln müssen, ob das Gas reicht, um unsere Industrie am Laufen zu halten. Die Folgen hätten viel schlimmer sein können. Marcus Engert, Host von „Tatort Ostsee“

Das Team um den „Tatort Ostsee“-Host Marcus Engert hat zu den Nord-Stream-Pipelines von ihrer Entstehung bis zu ihrer Explosion recherchiert. Im Podcast fahren sie zur Ostsee, tauchen zu den Lecks, folgen Spuren nach Polen und in die Ukraine. Sie sprechen mit Menschen in Ermittlungsbehörden, der Politik und der Wissenschaft, prüfen Theorien und Motive. Was ist am Meeresgrund der Ostsee wirklich passiert? Wer steckt hinter den Explosionen? Was sind die Motive für die Tat? Und sind die zerstörten Nord-Stream-Pipelines Denkzettel genug, dass wir die Quellen unserer Energieversorgung langfristig überdenken? „Tatort Ostsee“ ist ein Podcast in fünf Folgen vom NDR mit dem ARD-Hauptstadtstudio, dem SWR, dem rbb, dem WDR, der Süddeutschen Zeitung und der ZEIT.

Übrigens: Wenn euch interessiert, wie kritische Infrastruktur im Meer besser gesichert werden soll, dann haben wir noch einen Podcast-Tipp in eigener Sache für euch: Und zwar unsere „Zurück zum Thema“-Folge vom 27. September. Da gehen wir der Frage nach, wie die NATO in Zukunft Pipelines und Kabel besser vor Angriffen schützen will.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.