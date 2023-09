PodcastPodcast | Tekkal & Behroz

„Tekkal & Behroz“: Nachrichten-Rückblick und Systemkritik

Im Podcast-Wochenrückblick „Tekkal & Behroz“ teilen die Hosts Düzen Tekkal und Khesrau Behroz ihre Perspektive auf wichtige gesellschaftspolitische Ereignisse. Es ist die Perspektive zweier Menschen, deren Familien nach Deutschland eingewandert sind: Die Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal hat kurdisch-jesidische Wurzeln und der Journalist und Podcast-Produzent Khesrau Behroz ist in Afghanistan geboren. In Zeiten, in denen rechtspopulistische Parteien und rechtsextreme Gruppen in Deutschland an Einfluss gewinnen, zeigen die Hosts auf, was diese gesellschaftliche Entwicklung für ihr Leben bedeutet.

Es ist kein gutes Gefühl, gegenwärtig in meinem Land, in meiner Heimat, sichtbare Migrationsgeschichte zu haben, denn das politische Klima, das wir mittlerweile haben, führt wirklich auch zu Taten. Düzen Tekkal, Co-Host von „Tekkal & Behroz“

„Tekkal & Behroz“ ist ein politischer Podcast, aber auch ein persönliches Format. Anhand von konkreten aktuellen Beispielen — aus der Politik ebenso wie aus ihren Leben — werfen die Hosts große gesellschaftliche Fragen auf. Vermeintliche Objektivität spielt in ihren Gesprächen nicht die Hauptrolle. Stattdessen geben Düzen Tekkal und Khesrau Behroz sich bewusst meinungsstark und zeigen Haltung. So hören wir zum Beispiel, warum es bei der Flugblatt-Affäre um den stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger um mehr geht als um Antisemitismus in der Politik und wie dramatisch sich das Klima in der Gesellschaft auf die Familie von Düzen Tekkal auswirkt.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.