PodcastPodcast | Telephobia

Tipp: „Telephobia“

Kennt ihr das? Dieser eine Anruf, den ihr monatelang vor euch herschiebt, weil ihr Angst davor habt, wie das Gespräch verlaufen wird. Ob die Person am anderen Ende der Leitung euch das geben kann, was ihr von ihr braucht. Die Journalistin Lea Utz hat solche Anrufe zu ihrer Mission gemacht. Für ihren Podcast „Telephobia“ vom Bayerischen Rundfunk begleitet sie jede Folge eine Person dabei, endlich anzurufen.

Da ist der Ende-20-Jährige, der während der Schulzeit Mobbing erlebt hat und endlich eine Entschuldigung von seinem ehemaligen Mobber will – und dafür bei ihm anrufen muss. Und da ist Sarah, die eine mysteriöse Krankheit hat und sich mit Leas Hilfe endlich traut, in der Klinik anzurufen, wo man ihr vielleicht helfen kann.

Und da ist Erika. Auch sie hat so einen Anruf. Vor einem halben Jahrhundert haben ihre damalige beste Freundin Dori und sie sich aus den Augen verloren.

Wir haben uns alles erzählt, alles mitgekriegt. Also wir waren richtige Freundinnen, würde ich sagen. – Würdest Du sagen, in der Zeit war sie die Person, die am meisten über Dich wusste? – Auf alle Fälle. Wer sonst? Zuhause? Ne, das waren nur wir miteinander. Erika im Gespräch mit Lea Utz

Nun will Erika anrufen. Wissen, wie es Dori in all den Jahren ergangen ist. Was Dori und Erika auseinandergetrieben hat und wie es klingt, als sie sich endlich gegenseitig am Hörer haben, hört ihr im „PodcastPodcast“.

