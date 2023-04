PodcastPodcast | The Coldest Case in Laramie

Tipp #9: „The Coldest Case in Laramie“

Unsere heutige Empfehlung sollte schon allein deshalb neugierig machen, weil sie aus der Feder der Produktionsfirma kommt, die mit „Serial“ 2014 für einige die Einstiegsdroge in die Welt der True-Crime-Podcasts geliefert hat. „Serial“ gilt als einer der ersten Podcasts, der das Gefühl eine Fernseheserie zu schauen, in ein Hörformat übersetzen konnte: Man fühlt mit Charakteren mit, ist mit ihnen verbunden und der Plot entwickelt sich Woche für Woche weiter.

Seit 2020 gehört Serial Productions zur New York Times. In ihrer neusten Produktion „The Coldest Case in Laramie“ reist die Reporterin Kim Barker zurück in die Kleinstadt in Wyoming, in der sie ihre Jugend verbracht hat. Eigentlich zieht sie nichts dorthin zurück. Bis auf diesen einen ungeklärten Mordfall an einer Mitschülerin in den 1980er Jahren, der sie bis heute nicht loslässt.

The main reason that Laramie has always stuck with me, the defining cruelty in a litany of them, was a young woman I never met, named Shelli Wiley. In the fall of 1985, when I was a highschool sophomore, Shelli was murdered in her apartment. She graduated from Laramie High just a few years before I got there. I remember the shock of her murder arriving at my highschool. Some students became suspects. Others played the guessing game. Shells’s murder was never solved. Kim Barker, Reporterin bei der New York Times und Host von „The Coldest Case in Laramie“

„The Coldest Case in Laramie“ ist eine Geschichte über Polizeiversagen, über Machtmissbrauch und Willkür, aber auch über die Unzuverlässigkeit von Menschen als Quelle. Welche Rolle Originaldokumente wie Verhör-Aufnahmen und Polizeiakten in Barkers Recherche spielen, hört ihr im „PodcastPodcast“.

