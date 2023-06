PodcastPodcast | The Run-Up

The Run-Up: Hinter den Kulissen der US-Wahlen

Wer gewinnt das Rennen in das Weiße Haus und vor allem: Wie und warum? Diese Fragen will das politische Storytelling-Format „The Run-Up“ von der New York Times beantworten. Host Astead W. Herndon ist langjähriger politischer Reporter bei der New York Times und kennt sich in der politischen Landschaft der Vereinigten Staaten bestens aus. In der vergangenen Staffel vom Podcast ging es um die Wählerinnen und Wähler an der sogenannten Basis und die sich verändernden Einstellungen der Demokratischen und Republikanischen Parteien. In der neuen Staffel, die im April gestartet ist, geht es ganz tief ins Innere des Parteiestablishements. Dass der Podcast dieses Mal so früh startet hat auch einen Grund:

I found that it’s this window of time, when political insiders are most willing to be honest about their motives and strategy. Astead W. Herndon, Host von „The Run-Up“

Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge, in der die Motive und Strategien der Akteurinnen und Akteure beleuchtet werden. Der Podcast ist eine Mischung aus Reportagen, Storytelling und Interviews. Zuletzt ging es dabei um Extremismus, verlorene Wählerinnen und Wähler und die Anti-Trump-Republikaner.

