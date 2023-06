PodcastPodcast | Trauer & Turnschuh

Tipp: Trauer & Turnschuh

Seit Jahresbeginn unterhalten sich die beiden Hosts Hadija Haruna-Oelker und Max Czollek in ihrem Podcast „Trauer und Turnschuh“ monatlich über das Erinnern. Und über das Vergessen. Hadija Haruna-Oelker ist Moderatorin, Podiumssprecherin und Autorin. Sie beschäftigt sich mit Rassismus, Migration und Flucht. Max Czollek ist Autor und Lyriker und schreibt über jüdische Gegenwart und deutsche Erinnerungskultur. Kennengelernt haben sich die beiden 2018 bei einer Veranstaltung zum Thema „Was ist deutsch?“. Und diese Frage spinnen sie in ihrem Podcast weiter. Was ist deutsche Geschichte? Wessen Geschichte wird erzählt und wessen ausgespart?

Wie hängen Kolonialismus und Nationalsozialismus zusammen? Und wie verlief die Aufarbeitung der NS-Zeit mit Ende des Krieges, in Ost wie West? Was bedeutet es für die hiesige Gesellschaft, wenn nicht nur die Opfer der Shoa, sondern auch die Täter:innen aussterben? Und wie verlief die Aufarbeitung der NS-Zeit mit Ende des Krieges, in Ost wie West? „Trauer & Turnschuh“ ist Teil der Initiative „Wissen Erinnern Fragen“ der S. Fischer Verlage.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.