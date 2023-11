PodcastPodcast | True Love

„True Love“: Echte Liebesgeschichten

Das Beste an Herbst und Winter? Sich abends gemütlich einkuscheln, einen Tee an der Seite, eine Kerze an — und Podcasts hören natürlich! Wie wäre es mit Geschichten, die das Herz erwärmen? Da haben die erfahrenen Podcasterinnen Leonie Bartsch und Linn Schütze etwas für euch! Seit vier Jahren recherchieren die beiden für ihren True-Crime-Podcast „Mord auf Ex“ normalerweise Kriminalfälle — nun haben sie ihr Portfolio erweitert: „True Love“ heißt ihr neues Format, in dem sie die schönsten Liebesgeschichten erzählen, die tatsächlich so passiert sind. Zum Beispiel die Geschichte von Hans und Isolde, die sich im Frühjahr 1965 in einem Zug kennenlernen. Die beiden sind sich nach wenigen Treffen sicher, dass sie die wahre Liebe füreinander sind. Aber es gibt ein Problem …

Hans kennt bald Isoldes ganze Heimat, aber so sehr sich Isolde auch wünscht, Hans‘ Zuhause kennenzulernen — sie kann nicht. Eine riesige Mauer versperrt ihr den Weg. Sie trennt Ost- und Westdeutschland, Eltern von ihren Kindern, Kommunismus und die freie Marktwirtschaft und Isolde und Hans. Linn Schütze, Co-Host von „True Love“

Wie geht es weiter mit Isolde und Hans? Das hört ihr in der ersten Folge von „True Love“, die am 20. Oktober erschienen ist. In „True Love“ wird es aber nicht in jeder Episode um romantische Liebesgeschichten gehen. Die Hosts Leo und Linn wollen dem gesamten Spektrum der Liebe in ihrem Podcast eine Plattform geben: der Liebe zwischen Eltern und ihren Kindern, der innigen Freundschaft, der Liebe zu einem Haustier, der Liebe zur Wissenschaft oder zur Kunst. Es geht um wahre Begebenheiten mit Happy End — und deren Hintergründe.

„True Love“ wird produziert von Auf Ex Productions, der Podcastfirma von Linn Schütze und Leonie Bartsch. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Folge.

