PodcastPodcast | Über Podcast

„Über Podcast“: Aus Liebe zum Format

Vor fast genau einem Jahr haben wir ein Experiment gewagt: Wir von detektor.fm wollten unserer Podcast-Liebe Ausdruck verleihen und uns noch weiter in unser Lieblingsmedium vertiefen. Deshalb haben wir den „PodcastPodcast“ gestartet. Nun — ein Jahr später — veröffentlichen wir die letzte Folge. Den Staffelstab geben wir hiermit an unseren letzten Tipp weiter, denn der „Über Podcast“ ist ein Format, das ebenfalls der Liebe zum geprochenen Wort gewidmet ist. Wechselnde Hosts besprechen für Deutschlandfunk Kultur einmal im Monat die neuesten Erscheinungen auf dem Markt. Mit dabei sind Gästinnen und Gäste aus dem Business, die aus dem Nähkästchen plaudern und ihre liebsten oder unliebsamsten Produktionen besprechen.

Ich habe das Gefühl, in diesem Jahr habe ich bei mir eine totale Storytelling-Übersättigung festgestellt. Dass ich dachte: Ich kann es irgendwie nicht mehr hören! Ina Plodroch, Co-Host vom „Über Podcast“

Was können die neuesten Erscheinungen? Was solltet ihr unbedingt anhören und was könnt ihr euch sparen? Das erfahrt ihr immer am letzten Freitag des Monats im „Über Podcast“ von Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast waren bereits bekannte Podcaste-Hosts wie Caro Worbs und Miguel Robitzky von „Too many tabs“, unsere detektor.fm-Kollegin und „Teurer Wohnen“-Host Charlotte Thielmann und Mitgründer des Labels Undone Patrick Stegemann.



Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem Podcast-Snack erfahrt ihr jeden Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.