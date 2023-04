PodcastPodcast | Überlebt

Tipp #19: „Überlebt“

In diesem Podcast-Tipp geht es um wahre Geschichten von Menschen, die lebensbedrohliche Situationen überstehen und dabei über sich hinauswachsen. Im Podcast „Überlebt“ hört ihr die Geschichte einer Expeditionsgruppe, die monatelang im Eis der Antarktis gefangen ist, es geht um eine riskante Ballonflucht aus der DDR oder auch um eine deutsche Gleitschirmfliegerin, die in die Todeszone katapultiert wird und ohne Sauerstoff in 10.000 Metern Höhe feststeckt.

Wie aus dem Nichts greift ein unsichtbarer Auftrieb Ewas Schirm und treibt ihn brutal nach oben. Ewa bleibt der Atem weg. Sie begreift, dass sie mitten in der Entstehung eines anderen Gewitters gefangen ist. Es reißt sie immer höher und höher, schneller und schneller. aus: „Überlebt – Gefangen über den Wolken“

Das Moderatoren-Duo Eva Bay und Matthias Weidenhöfer erzählen diese unglaublichen Geschichten im Podcast „Überlebt“ von Wondery.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.