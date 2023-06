PodcastPodcast | Und was machst du am Wochenende?

Tipp: „Und was machst du am Wochenende?“

Seit Juli 2021 laden Christoph Amend und Ilona Hartmann vom ZEIT-Magazin sich bekannte Gäste ein und sprechen über Rituale, Erholungsversuche und Empfehlungen für ein gelungenes Wochenende — das ist der Podcast „Und was machst du am Wochenende?“. Mit Menschenkenntnis und einer Portion Humor durchleuchten Ilona Hartmann und Christoph Amend die Wochenendvorlieben ihrer Gäste: Wie kommen sie am besten zur Ruhe? Was ist der beste Drink zum Durchstarten? Und was war die Nacht der Nächte, an die sie immer noch gerne zurückdenken?

Welche Regeln bricht die Sängerin Inga Humpe am Wochenende? Was frühstückt der Sportmoderator Béla Réthy? Und was ist der Moderatorin Eva Schulz am Wochenende besonders wichtig?

Ich habe vor einigen Monaten realisiert, dass es nur funktioniert, wenn ich einen Tag in der Woche habe, an dem ich keine Menschen sehe. Obwohl die mir so viel Freude bereiten. Eva Schulz in „Und was machst du am Wochenende?“

Für die ersten 99 Folgen haben Christoph Amend und Ilona Hartmann den Podcast gemeinsam gehostet. Seit Mitte Juni hat die Zeit-Autorin Ubin Eoh für Ilona Hartmann übernommen, damit sie mehr Zeit für ihren zweiten Roman hat. Ubin Eoh hatte ihre erfolgreiche Moderationspremiere in der 100. Podcast-Folge, in der ZEIT Online-Chefredakteur Jochen Wegner zu Gast war. „Und was machst du am Wochenende?“ wird produziert von Poolartists und erscheint immer donnerstags.

