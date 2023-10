PodcastPodcast | Unholy: Two Jews on the News

„Unholy: Two Jews on the News“: Die Nachrichtenlage aus jüdischer Sicht

Am 7. Oktober 2023 heulten ab 6:30 Uhr die ersten Luftschutzsirenen in Jerusalem. Sie sollten Bürgerinnen und Bürger vor einem Angriff warnen und sie auffordern, in Deckung zu gehen. Aber auf das, was dann kam, war niemand vorbereitet. Schätzungsweise 2.200 Raketen wurden nach Angaben der israelischen Verteidigungskräfte auf den Süden und das Zentrum Israels, einschließlich Tel Aviv und Jerusalem, abgefeuert. Bewaffnete Männer der Terror-Gruppe Hamas, viele auf Motorrädern, stürmten die blockierten Gebiete des Gazastreifens und töteten wahllos Israelis. Darunter Mütter, Kinder und ältere Menschen. Im Podcast „Unholy: Two Jews on the News“ könnt ihr momentan hören, wie die israelische Journalistin Yonit Levi und der britische Journalist Jonathan Freedland — beide jüdisch — auf den Krieg in Israel blicken, der seit diesem Tag im Nahen Osten eskaliert ist.

It feels like the existential thread is on our border. Obviously it crossed our border. So it’s a very deep thing that goes through Israeli psyche. Every Israeli is imagining, what happened can happen to them — in their house, to their family. Yonit Levi, Co-Host von „Unholy: Two Jews on the News“

Die Hosts sind beide bekannte Journalist*innen. Yonit Levi berichtet für den israelischen Nachrichtensender Channel 12 aus Tel Aviv und Jonathan Freedland schreibt für die britische Zeitung The Guardian. Den Podcast gab es allerdings schon weit vor dem aktuell eskalierenden Krieg in Israel. „Unholy: Two Jews on the News“ bietet seit einigen Jahren eine jüdische Perspektive auf aktuelle Entwicklungen. Andere Episoden handeln von der Prostestkultur oder etwa der Netflix-Serie „Tiger-King“. In längeren Interview-Folgen sind außerdem immer mal wieder Gästinnen und Gäste zu hören.

