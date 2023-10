PodcastPodcast | Welt.Macht.China

„Welt.Macht.China“: China besser verstehen

Wie sieht eine Welt aus, in der China immer mehr Einfluss gewinnt? Und wie wirkt sich Chinas Macht auf internationale Beziehungen aus? Der Podcast „Welt.Macht.China“ hilft zu verstehen, was politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich in China passiert — und was das für die Welt bedeutet. Dazu kommen aktuelle und ehemalige Korrespondentinnen und Korrespondenten der ARD in China zu Wort, die aus ihrem Alltag berichten und das aktuelle Geschehen einordnen.

Der Staat hat natürlich nicht so einen großen Einfluss auf unsere Arbeit, wie bei den chinesischen Kolleg*innen. Aber: Natürlich gibt’s auch Druckmittel. Also dass wir nicht zugelassen werden zu bestimmten Veranstaltungen, wie zum Beispiel zum nationalen Volkskongress. Benjamin Eyssel, Korrespondent für den rbb in Beijing, in „Welt.Macht.China“

Thematisch sind keine Grenzen gesetzt. Es geht um die Bedeutung von Bildung in China und um Fußball. Aber auch um Zwangsarbeit und das Projekt „Neue Seidenstraße“. All das zeigt, welchen Einfluss China mittlerweile in der Welt hat und wie uns das auch hier in Europa beeinflusst. „Welt.Macht.China“ ist ein Podcast vom rbb für die ARD, jeden zweiten Dienstag erscheint eine neue Folge.



